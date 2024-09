Overval op telefoonwinkel, daders ontsnappen op scooter: 'Erg geschrokken'

Er is zaterdagmiddag rond kwart over twee een overval gepleegd op telefoonreparatiewinkel Telephone City aan de Stationsstraat in Waalwijk. De in het donker geklede daders, zijn er op een scooter vandoor gegaan en hebben behoorlijk wat buit gemaakt. De politie is naar ze op zoek.

De daders zouden, volgens een getuige, de winkel zijn binnengekomen met twee vuurwapens. Daar hebben zij behoorlijk wat spullen meegenomen. Ze hadden ook een hamer bij waarmee ze de vitrines kapot hebben geslagen. Op het moment dat de dieven de winkel wilden verlaten, werd de deur door omstanders dichtgehouden. De ruit van de deur is vervolgens deels gesneuveld, toen de daders het pand wilden verlaten. De dieven zijn vervolgens op een scooter of motor zonder kenteken en motorkap weggereden. Ze hadden een Aldi-tas bij zich. De politie is er nog achteraangegaan, maar tevergeefs. Het vermoeden is dat ze in de richting van Tilburg-Noord zijn gereden. Geschrokken

Met de eigenaar van de winkel en de medewerkster die op het moment van de overval aanwezig was gaat het naar omstandigheden goed. "We zijn wel erg geschrokken."

De ingeslagen ruit (foto: Iwan van Dun/SQ Vision).