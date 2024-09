Brand in houtopslag naast een huis, bewoners en hun honden op tijd weg

Er heeft brand gewoed in een houtopslag en een loods in Beugen, in de nacht van zaterdag op zondag. Omdat de opslag vlak naast een woning staat, was er het gevaar dat het vuur zou overslaan. De bewoners van het huis en hun honden konden op tijd wegkomen.

De brand woedde rond half een, zaterdagnacht aan de Hoge Startwijk in Beugen. Om te voorkomen dat het vuur van de opslag en loods zou overslaan naar het huis, schaalde de brandweer al snel op. Er kwamen verschillende korpsen om de brand mee te blussen. Het vuur was snel onder controle. Daarna is de brandweer nog langere tijd bezig geweest met nablussen.

Veel rook bij de brand in de houtopslag (foto: Saskia Kusters/SQ Vision)

Verschillende korpsen kwamen de brand mee blussen (foto: Saskia Kusters/SQ Vision)