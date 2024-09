Herlings kan wereldtitel MXGP wel vergeten na derde plek in China

Jeffrey Herlings is bij de Grote Prijs van China als derde geëindigd in de MXGP. De motorcrosser uit Oploo werd in Shanghai derde in de eerste manche en vierde in de tweede manche.

De zege ging in China naar de Spanjaard Jorge Prado, die de leiding in het klassement overnam van Tim Gajser uit Slovenië. Die twee gaan tijdens het laatste raceweekend strijden om de wereldtitel. Prado heeft nu 943 punten, 7 meer dan Gasjer en 48 meer dan Herlings. Hij kan de titel alleen nog veroveren als Prado en Gasjer nauwelijks punten pakken in de laatste wedstrijd van het seizoen. Die is over twee weken in Spanje. Daar zijn nog maximaal 60 punten te verdienen. Glenn Coldenhoff uit Oss werd over twee manches zesde in Shanghai. Naderend noodweer

De races in Shanghai werden naar voren gehaald wegens naderend noodweer in China.