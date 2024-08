Jeffrey Herlings wint GP op ouderwetse wijze, wereldtitel nog mogelijk

Jeffrey Herlings heeft zondag in Arnhem overtuigend de Grote Prijs van Nederland gewonnen. De motorcrosser uit Oploo won beide manches, goed voor zijn 107e GP-zege. Herlings liep door zijn winst belangrijke punten in op de Sloveense kampioenschapsleider Tim Gajser. In het Motorsportpark Gelderland Midden kwam ook Glenn Coldenhoff uit Oss goed voor de dag.

Herlings, de vijfvoudig wereldkampioen, won beide manches na een fraaie inhaalrace.

De 29-jarige topcoureur liet in de eerste manche al zien dat hij nog steeds de beste crosser op zand is. Hij begon na een mislukte start halverwege aan een inhaalrace vanaf de zevende plek. In de slotfase passeerde hij achtereenvolgens Coldenhoff en de Spanjaard Jorge Prado, die tot dan toe steeds aan kop hadden gereden.

Coldenhoff reed in het begin van de tweede manche even aan kop, maar Herlings kwam al snel vanaf de vierde plek oprukken en na een ronde of vijf nam hij resoluut de leiding door Prado te passeren. Hij nam afstand en kwam met negen seconden voorsprong op Prado als eerste over de finish. Gajser werd derde, Coldenhoff vierde.

"Ik ben supertrots op deze thuiszege, want ik moest er erg hard voor werken", zei Herlings na afloop. "Ik had eindelijk eens een goede start en kwam al snel in een goede positie. Ik maakte bijna nog een foutje, maar toen ik eenmaal een gaatje van vier, vijf seconden had, voelde ik me comfortabel en in controle."

In de WK-stand is Gajser de leider met 801 punten. Prado volgt met 9 punten minder. Herlings moet in de resterende vier wedstrijden nog 35 punten goedmaken op Gajser. De ervaren rijder uit Oploo liet voorafgaand aan de race in Arnhem al weten dat een nieuwe wereldtitel dit seizoen een moeilijk verhaal wordt. Hij heeft zichzelf ten doel gesteld dit jaar heel te blijven. In de afgelopen jaren verspeelde hij meer dan eens de titel door langdurige blessures.

In de MX2 eindigde Kay de Wolf (19) als tweede achter de Belg Lucas Coenen. Het talent uit Valkenswaard won de eerste heat en eindigde als vierde in de tweede. Hij behield wel de leiding in het WK.