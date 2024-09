154 kilometer per uur waar je 30 mag: twee straatracers gepakt

Twee mannen van 22 en 24 hebben een straatrace gehouden in de nacht van zaterdag op zondag. Ze raceten door Eindhoven met snelheden van rond de 150 kilometer per uur, op een plek waar maximaal 30 kilometer per uur is toegestaan. Ze werden gepakt en moesten direct hun rijbewijs inleveren.

De mannen raceten over het Park Forum in Eindhoven. De politie werd gewaarschuwd omdat er verschillende meldingen binnenkwamen van geluidsoverlast. Rond drie uur in de nacht gingen agenten daarom een kijkje nemen. Daar troffen ze twee mannen van 24 en 22 jaar oud. De een reed 143 kilometer per uur en de ander tikte de 154 kilometer per uur aan. Op het Park Forum is 30 kilometer per uur de maximumsnelheid. De twee mannen moesten direct hun rijbewijs inleveren. Er wordt proces verbaal tegen ze opgemaakt, voor de snelheidsovertredingen en voor het houden van een straatrace.