Illegale rave party stilgelegd, politie trekt letterlijk de stekker eruit

Een illegale rave party is stilgelegd in de vroege zondagochtend. Er waren 250 bezoekers aanwezig. Omdat zij aanvankelijk niet wilden vertrekken, heeft de politie de stekker uit het stroomaggregaat getrokken. Daarna is het terrein leeg geveegd.

De rave werd gehouden aan het Hooispoor, bij Loon op Zand. De politie kwam het feest op het spoor door een tip. Rond 1 uur in de nacht gingen agenten er een kijkje nemen. Ze verzochten de feestgangers te vertrekken, maar die weigerden dat. Vervolgens werden meer eenheden van de politie opgetrommeld, inclusief honden. Ze liepen in linie om zich een weg te banen naar het stroomaggregaat. Daar is toen de stekker uit getrokken, zodat de muziek stopte. Toen het eenmaal stil was, werd het terrein leeg geveegd. Niet iedereen werkte direct mee, twee mensen hebben een klap met de wapenstok gekregen. Rond 4 uur in de nacht was iedereen vertrokken.