Politie onderzoekt grensoverschrijdend gedrag van onderwijsassistent

Een onderwijsassistent van kindcentrum Mondomijn in de Helmondse wijk Brandevoort wordt verdacht van grensoverschrijdend gedrag. Na drie meldingen is de medewerker op non-actief gesteld. De zedenpolitie onderzoekt de zaak. Leraren op de school zijn zondag met elkaar in gesprek gegaan.

Ouders van de basisschoolkinderen zijn zaterdagavond per brief op de hoogte gebracht van de verdenkingen. Die brief is in handen van Omroep Brabant. Wat er precies is gebeurd, wordt niet duidelijk.

Bovenbouwleerlingen

"In verband met het onderzoek is het niet mogelijk om details of verdere informatie te delen." Het balletje zou zijn gaan rollen nadat een leerling thuis tegen zijn of haar ouders had verteld wat ze had gezien, laat een ouder weten.

De man werkte op het kindcentrum met kinderen tussen de 7 en 12 jaar. De school heeft na de meldingen gesproken met de medewerker en hem daarna 'naar huis gestuurd'. "Wij zijn hiervan geschrokken", schijft directeur Karl Smits in die brief over de meldingen.

Later deze week meer duidelijkheid

Maar hij vraagt ook om niet te snel conclusies te trekken. "Het is belangrijk dat er zorgvuldig onderzoek plaatsvindt naar wat er precies zou zijn voorgevallen. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken."

De ouders en kinderen die aan de bel trokken bij de schoolleiding is hulp aangeboden. Komende week worden leerkrachten en ouders bijgepraat. De school was zondagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.