Willem II vergroot zorgen in Waalwijk na zege in Brabants onderonsje

Willem II heeft zondagmiddag met ruime cijfers gewonnen van RKC Waalwijk. De Tilburgers zaten binnen tien minuten al op rozen na een benutte strafschop van Vaessen. In een verder geen hoogstaande wedstrijd liep Willem II uit naar 3-0. De wedstrijd zal de zorgen in Waalwijk vergroten. Na vijf wedstrijden heeft RKC nog altijd nul punten en staat het roemloos onderaan. De druk op trainer Henk Fraser wordt groter en groter.

'Fraser rot op' klink er na 55 minuten in het Koning Willem II stadion. Het uitvak had het liedje ingezet dat zelfs door een deel van het thuispubliek werd overgenomen. RKC speelde weer een kansloze wedstrijd. Willem II had op dat moment een riante voorsprong van 3-0.

De rampmiddag voor RKC begon al na 8 minuten. Julian Lelieveld maakte een ontzettend domme overtreding waarna spits Kyan Vaessen mocht aanleggen vanaf elf meter. De Belg faalde niet en zette Willem II op voorsprong.

Schitterende goal Meerveld

De wedstrijd was verder niet denderend. Willem II vond de voorsprong wel prima, en RKC kon simpelweg niet meer doen. En dat was zorgelijk. In de eerste helft was alleen Denilho Cleonise gevaarlijk voor de Waalwijkse ploeg. Na vijf wedstrijden wacht RKC nog altijd op de eerste punten.

Willem II kent daarentegen een heel fijn begin van de competitie. Want zondagmiddag tegen RKC kwam het geen seconde in de problemen zonder zelf al te groots te spelen. De 2-0 van Ringo Meerveld was een absloluut hoogtepunt. De sterspeler van de Tricolores bekroonde een mooie slalom met een schitterend doelpunt.

Drie wissels hebben geen invloed

In de rust wisselde de bekritiseerde Henk Fraser drie keer, maar veel invloed had het niet. Willem II kwam kort na rust op een 3-0 voorsprong. Een schot van Nick Doodeman viel gelukkig over doelman Jeroen Houwen heen.

Daarna was de wedstrijd gespeeld en kregen beide ploegen nog een grote kans. Maar zowel Oskar Zawada als invaller Jeremy Bokila stuitte op de doelman.

Willem II is na de 3-0 zege gestegen naar een vijfde plek. RKC blijft onderaan staan met nog altijd nul punten. Volgende week treffen de Waalwijkers Sparta in eigen huis. Willem II speelt dan in en tegen Utrecht.

