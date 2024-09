Corso fleurt straten van Valkenswaard op: 'Ik ben een bloemenmens'

'In geuren en kleuren verhalen doorgeven', dat is dit jaar het thema van het bloemencorso in Valkenswaard. Door het centrum van het dorp komen zondagmiddag de mooiste creaties voorbij. Van een reusachtige vos, een aap met een orgel tot een betoverend schip. Al kan er maar één de winnaar zijn.

En de winnaar van het corso van dit jaar is Buurtschap Oud Dommelen met de wagen 'De Levende Himphamp'. Het verhaal achter de wagen gaat over een jaloerse ridder die de knappe vrouw van een smid wil veroveren. De smid weet de ridder terug te pakken. De legende is dat de ridder sindsdien aan alles vast plakt wat bij hem in de buurt komt. Het is één van de vele wagens die ook dit jaar Valkenswaard laat bloeien. Straten vol met fleurige bloemenwagens, straatartiesten, bandjes en harmonieën. De dahliaparade met 13 wagens en 11 kinderwagens is weer een succes. "Kijk om je heen. Allemaal vrolijke mensen, mooie wagens, mooie muziek", lacht een bezoeker vrolijk met een drankje in de hand.

De winnende wagen van Buurtschap Oud Dommelen.

Voorzitter van het corso, Gabriella Buijs, staat er tevreden bij te kijken. "Het is geweldig. Ik ben zo trots op iedereen. Het thema is 'in geuren en kleuren verhalen doorgeven'", vertelt ze. "Alle buurtschappen hebben een verhaal uitgekozen en een vertaling gemaakt naar een wagen. Er doen bijna 200 kinderen mee met de parade." Langs de route staan tribunes waar bezoekers de tocht zittend kunnen volgen. "Ik vind het geweldig. De prachtige decoraties en het hele tafereel", vertelt een toeschouwer. "Je weet dat er veel mankracht en samenwerking achter zit. Uren hebben ze aan het ontwerp gewerkt, de wagen beplakt, gelast, bloemetjes erop. Ik geniet." Voor sommige toeschouwers is het zelfs een emotionele dag. "Dit is de eerste keer dat ik hier tijdens het corso ben. Het ontroerd me ook een beetje", vertelt een vrouw. "Al die bloemen, dat doet me wat. Ik ben een bloemenmens en een mensenmens."

De wagen van Buurtschap Borkel en Schaft.

En natuurlijk is burgemeester Anton Ederveen ook weer trots op deze editie van het corso. Het is het grootste evenement van het dorp. "Het corso is ooit ontstaan vanuit de bevrijding van Valkenswaard, als bedankje voor de bevrijders. Dat valt deze dagen samen, want overmorgen is de bevrijding tachtig jaar geleden. Geweldig dat dit nu zo samen komt." Voor Ederveen is dit het laatste corso als burgemeester, daarom geniet hij er nu des te meer van. "Een heleboel vrijwilligers, van jong tot oud, zijn maanden aan het bouwen. Het gaat van generatie op generatie en dat is de kracht van het corso", zegt hij. "En ook als ik geen burgemeester meer ben dan gaat het door. Het blijft dus genieten." Bekijk maandag vanaf 17.00 uur de special van Zinderend Zuiden bij het corso in Valkenswaard.