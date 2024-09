Fraser loopt niet weg bij RKC: 'Zal nooit opgeven, we gaan dit omdraaien'

Dat het bij RKC niet lekker loopt is een understatement. Na vijf wedstrijden heeft de Waalwijkse ploeg nog altijd geen enkel punt gepakt. Ook het spel geeft weinig houvast. En dus wordt er gekeken naar trainer Henk Fraser. De oefenmeester weigert zelf weg te lopen en neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de slechte competitiestart.

De trainer zal zelf dus niet gaan vertrekken en dus zullen de komende week alle ogen gericht zijn op Mo Allach. De technisch directeur ontsloeg nog nooit een trainer en lijkt dat nu ook niet te gaan doen. “Ik heb wel het gevoel dat ik de steun krijg van de directie”, zei Fraser zondagmiddag na de wedstrijd.

“Maar als je het zeker wil weten dan moet je het aan de directie zelf vragen. Ik kan daar nu niet mee bezig zijn. Wij hebben problemen genoeg om op te lossen. We zullen moeten blijven bikkelen.”

De trainer zag zondagmiddag zijn ploeg met 3-0 verliezen van Willem II. “Daar ben ik verantwoordelijk voor”, ging hij als een man voor zijn ploeg staan. “Ik ben daarin tekort geschoten. Blijkbaar moet ik ze op een andere manier weten te raken. Daar gaan we het komende week over hebben.”

Dat het beter moet is duidelijk. RKC staat nog altijd zonder punten onderaan. Maar de trainer wil die resultaten ook nog in perspectief zetten. “Niet voor niks worden we door iedereen bestempeld als degradatiekandidaat nummer één. Je moet het ook wel een beetje in die context zien. Vorig seizoen kregen we het aan het einde ook lastig. Nu zit die periode al in het begin van het seizoen. Maar ik voel nog steeds dat we dit met zijn allen nog gaan omdraaien.”

Zondagavond werd de spelersbus van RKC opgewacht bij het stadion. Tientallen supporters scandeerden 'Schaam je kapot' en vroegen om het vertrek van de trainer. Verdediger Dario van den Buijs heeft de fans toegesproken.