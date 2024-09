Jesse verliest been door ongeluk in wasstraat: collega's zamelen geld in

Dinsdag 3 september begint als een doodgewone werkdag, maar eindigt voor de 28-jarige Jesse in een drama. Hij is aan het werk in de wasstraat in Etten-Leur waar hij al jaren werkt, wanneer een klant per ongeluk een verkeerde manoeuvre maakt. Jesse raakt zwaargewond. Zijn verwondingen zijn zo ernstig dat zijn been moet worden geamputeerd.

"De bestuurder van de auto die de wasstraat in reed, heeft een bedieningsfout gemaakt. Toen is het misgegaan", laat de politie weten.

Ruben Visser, mede-eigenaar van autowascentrum 't Vosje in Etten-Leur, is zich rot geschrokken. "We zijn na het ongeval twee dagen gesloten gebleven. Ik heb iedereen bij elkaar geroepen, Slachtofferhulp ingeschakeld en aangegeven dat niets hoefde. Alles ging in overleg. We zijn een heel hecht en sterk team", vertelt hij. "We hebben daarna langzaamaan samen de draad weer opgepakt." Jesse heeft inmiddels meerdere operaties ondergaan.

"Jesse is een heel enthousiaste, goeie en nette jongen. Als er stront aan de knikker was, stond hij altijd naast me. Dat is nu in een klap weg," vertelt Ruben aangedaan. Hij zag een bedrijfsleider in Jesse. "Hij zou mijn rechterhand worden. Zes jaar geleden werkte hij hier ook al en sinds acht maanden zat hij in een traject om bedrijfsleider te worden. Het voelt alsof 'ie al honderd jaar bij ons werkt, hij paste er gewoon perfect tussen."