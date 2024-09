Strakblauwe luchten en volop zon na mistige start van de week

Het was deze maandagmorgen op sommige plekken in Brabant nog wat mistig. Ook wil de zon zijn stralende gezicht amper laten zien. Maar het wordt echt beter. Later deze week zal er letterlijk en figuurlijk geen wolkje meer aan de lucht zijn, zo verwacht Rico Schröder van Weerplaza. Hij bracht het heuglijke weernieuws in KEIgoeiemorgen! op Omroep Brabant radio. Het kan zelfs 25 graden worden.

Deze maandag is het dus nog even wat geduld opbrengen, want, zo zegt Schröder, het is de minste dag van de week. “Eerst hebben we te maken met nevel en mist”, voegt-ie er aan toe. “Daarna krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonneschijn. Vanuit het zuidwesten komen er ook nog lichte buitjes deze kant op. Kortom, we houden het niet helemaal droog vandaag.”

Toch mag de temperatuur er best zijn, die loopt later op de middag op tot een graad of twintig. Een voorbode van wat komen gaat. “Het belooft veel goeds voor de komende dagen, al zullen we dinsdagmorgen nog wel rekening moeten houden met wolkenvelden. Gaandeweg zal de zon steeds vaker doorbreken en gaan we de 21 graden halen.”

En hiermee is de koek nog niet op voor mensen die naar buiten kunnen en willen om wat te doen. “Woensdag begint een nazomer die zeker tot in het weekend gaat duren. Er zal nagenoeg geen wolkje aan de lucht zijn. Sterker nog: we krijgen strakblauwe luchten, volop zonneschijn en”, durft Rico wel aan, “een temperatuur van 24 graden. Op sommige plekken in het zuidoosten van de provincie kan het zelfs 25 graden worden. Wat wil je nog meer?”

Na het weekend wordt het wat minder, maar daar willen we nog even niet aan denken.