Foto gedeeld van mannen die telefoonwinkel overvielen

De politie heeft een foto gepubliceerd met daarop de twee mannen die afgelopen zaterdag telefoonwinkel Telephone City in Waalwijk hebben overvallen. Op de foto is te zien hoe ze na de overval op de zaak aan de Stationsstraat met een motorscooter wegrijden.

De politie hoopt dat getuigen zich melden, want, zo zegt ze, dit soort heftige incidenten kunnen wij niet nog een keer laten gebeuren. Ook mensen die filmopnamen hebben gemaakt én de verdachten zelf wordt gevraagd zich te melden.

Via internet werd snel na de kraak een filmpje verspreid waarop te zien is hoe voorbijgangers proberen de deur van de winkel dicht te houden op het moment dat de daders de zaak willen verlaten. Door de ruit van de deur aan gruzelementen te slaan, weten de overvallers toch naar buiten te komen. Ze rennen beiden weg, met in hun hand een Aldi-tas, en vluchten uiteindelijk op een motorscooter. Ook is te zien hoe een man in een zwarte auto stapt direct nadat de daders het op een lopen zetten. De politie ziet in hem een belangrijke getuige.