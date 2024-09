Supporters Helmond Sport zijn trots: 'Zo lang mogelijk bovenin meedoen'

Helmond Sport speelt al jaren een bescheiden rol in de Keuken Kampioen Divisie. De afgelopen vijf jaar werden de Helmonders zelfs een aantal keer laatste. Dit seizoen staat de ploeg van trainer Kevin Hofland na zes wedstrijden bovenaan. Sommige supporters leggen de lat heel hoog, anderen zijn voorzichtig. "Ik hoor in de stad dat we om de titel mee kunnen doen, maar ik ben blij met een periodetitel", zegt Ron Smits (60) uit Helmond.

Ron is een trouw supporter bij wedstrijden in het GS Staalwerken Stadion, maar hij pikt ook uitwedstrijden mee. "Iedere wedstrijd zie ik thuis en uit meer fans van Helmond Sport. Het wordt drukker, maar ook steeds gezelliger. Hopelijk kunnen we deze lijn doortrekken. Er is ook meer mediabelangstelling. Landelijke televisiezenders en kranten weten nu ook Helmond Sport te vinden." De goede start van zijn club is volgens Ron mede te danken aan trainer Kevin Hofland. "Er zitten zoveel nationaliteiten in deze spelersgroep. Van een Duitser, Sloveen tot Belgen en Nederlanders, het is knap dat hij het voor elkaar krijgt om daar een team van te maken." Een periodetitel is volgens Ron een reëel doel van Helmond Sport. "We moeten zo lang mogelijk bovenin mee blijven draaien. De periode is een mooi streven en dan in de play-offs kun je proberen toe te slaan. Al zijn we wel vaker ver gekomen in de nacompetitie en dan lukte het niet om te promoveren."

"Goed dat we geen afdankertjes hebben gehaald."

Suus van de Ven uit Helmond geniet van de vernieuwde ploeg. "Qua budget zat er meer in dan we de afgelopen seizoenen hebben gezien. Dat we nu bovenin meedraaien vind ik wel verrassend, hopelijk kunnen we een periodetitel pakken. Goed om te zien dat de club nu niet afdankertjes van andere clubs heeft gehaald, maar zich richtte op het scouten van talent. De jonkies vormen een mooie mix met een aantal ervaren spelers."

Supporters van Helmond Sport (foto: Leon Voskamp).

De Eredivisie, daar droomt supporter Koen van. "Er hangt hier veel in de lucht, zeker straks met het nieuwe stadion. Als we de periode pakken, kunnen we gaan strijden om promotie. Een plek bij de eerste twee is ook genoeg voor het hoogste niveau. In deze competitie vallen vooralsnog de grote clubs tegen, dus waarom niet? Ik bekijk het positief en heb er wel vertrouwen in."

Koen (rechts) en zijn maat vieren feest na de winst op TOP Oss (foto: Leon Voskamp).

Na de late 1-0 overwinning op TOP Oss maandagavond werd het feest volop gevierd door de supporters, maar ook door de spelers. "Deze interactie met het publiek, dat is lang geleden. We genieten hier allemaal van. De koppositie is de kers op de taart, maar ik kijk vooral naar ons spel. Dat is steeds beter en we zijn hongerig met z'n allen", zegt Wouter van der Steen. De ervaren keeper wil het woord periodetitel niet benoemen. "Zo ver is het nog lang niet en daar zijn we niet mee bezig. Maar vertrouwen is er zeker dat we deze koppositie langer vol kunnen houden. Met deze groep kunnen we nog veel beter, daar ben ik van overtuigd."