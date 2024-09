Overval op tankstation, politie op zoek naar verdachte

Een man heeft maandagavond geprobeerd een tankstation aan de Jan Heijmanslaan in Rosmalen te overvallen. Hij liep naar binnen en bedreigde een medewerker en deed een greep in de kassa. Er raakte niemand gewond. Dit gebeurde iets voor half negen.

Of er iets buit is gemaakt is onduidelijk.

Op het moment dat de dader naar buiten liep, kwam er een andere klant binnen. De politie zou deze klant graag willen spreken. Ook was er op het moment van de overval, een auto op het tankstation. Met de bestuurder van deze auto zou de politie ook graag in contact willen komen.

De medewerker van het tankstation is met de politie mee naar het bureau om aangifte te doen, maar mogelijk ook om een compositie tekening te maken.



De verdachte is lopend vertrokken. Het gaat om een witte man van 1 meter 80 lang. Hij is breed en heeft een gespierd postuur. Hij heeft een rossig ringbaardje en draagt een olijfgroene jas met capuchon. Hij draagt Nike Air Max schoenen. Mocht u de man zien, onderneem zelf geen actie, maar bel met 112.