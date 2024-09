Eindelijk begin van aanpak overlast rattle noise: 'Eerst zien dan geloven'

Defensie gaat in 2025 eindelijk beginnen met het aanpakken van de overlast die ontstaat door trillingen en geluid van helikopters van vliegbasis Gilze-Rijen, het zogenoemde rattle noise. Vanaf april volgend jaar worden de eerste 18 woningen die schade ondervinden eindelijk aangepakt. Als die pilot eenmaal goed loopt, kan Defensie de overige 259 woningen rondom de vliegbasis verbeteren. Na tien jaar wachten zijn de bewoners voorzichtig positief, maar ‘eerst zien dan geloven’ is het motto.

En dat klopt helemaal. 277 huishoudens in een grote cirkel om de vliegbasis, tot aan het Tilburgse buitengebied aan toe, wachten al zeker tien jaar op actie van Defensie. Ze stelden het onderhoud van hun woning uit omdat Defensie elk moment de huizen kon isoleren, zodat de zware Chinooks minder overlast veroorzaken. Daarvoor lag in Den Haag 20 miljoen euro klaar.

Defensie ging maandagavond door het stof in een bomvolle theaterzaal van cultureel centrum De Boodschap in Rijen. Kolonel Jos van der Ley verwoordt zelf de zorgen van de bewoners: ”U bent op de proef gesteld. Wij realiseren ons dat heel goed. Dat zorgt voor frustratie. U wilt weten waar u aan toe bent.”

Maar nu, jaren later, ligt het geld er nog steeds en is er nog niets gebeurd. Burgemeester Derk Alssema van Gilze en Rijen verwoordde het krachtig: “Dit dossier gaat over vertrouwen, communicatie en afspraken nakomen. Er is een grens overschreden. Zo wordt er niet met onze bewoners omgegaan."

Omwonenden zien na jaren eindelijk het begin van een oplossing. Anna uit Hulten woont op honderd meter van de vliegbasis. Ze is voorzichtig positief: “Goed dat er eindelijk gecommuniceerd wordt. Dat er iets gepresenteerd wordt, maar het is nog wel dunnetjes. Ik had gehoopt dat ze nog zouden vertellen welke maatregelen ze gaan nemen en dat ze wat meer details hadden kunnen geven.”

Maar dat gaat nu nog niet gebeuren. Kolonel Van der Ley: ”Wat kan ik toezeggen? We hebben het vastgepakt en laten het niet meer los. Het staat hoog op de agenda en het komt er niet meer vanaf totdat het is opgelost. Maar het gaat niet heel snel. We willen de oplossing samen met u gaan vinden.”

Dat betekent ook dat die oplossing nog niet echt is gevonden. Hannie Dierx van het ingenieursbureau dat onderzoek doet naar de beschadigde huizen, geeft wel de richting aan waarin ze willen gaan werken. Bij sommige huizen moeten ramen en deuren worden vastgezet, zodat ze niet meer lostrillen. Dat is één van de simpelste oplossingen. Maar er zijn huizen die indirect last hebben van rattle noise. Daar moeten veel verdergaande maatregelen genomen worden, zoals het verzwaren van vloeren, ramen of daken. Maar bij wie wat moet gebeuren, en of het ook echt helpt, dat moet nog uitgezocht worden.