Kwik tikt 25 graden aan, maar hier zijn ze druk met sneeuwschuivers

Laat de sneeuw maar komen! Ondanks dat het kwik deze week waarschijnlijk de 25 graden nog aantikt, is het wintermaterieel van Rijkswaterstaat weer getest voor het komende strooiseizoen. Een belangrijke klus, want als het winterse weer er aankomt, moeten de gladheidsbestrijders meteen de weg op kunnen. Omroep Brabant keek mee met de jaarlijkse check van sneeuwschuivers en strooiwagens bij steunpunt De Brand van Rijkswaterstaat in Den Bosch.

Anouk Lambregts & Noël van Hooft Geschreven door

"Je zou je kunnen afvragen waarom we hier nu al mee beginnen", zegt Wesley Maurer. Hij is Adviseur Gladheidsbestrijding bij Rijkswaterstaat voor de regio Oost-Brabant. Hij noemt het heel belangrijk de nodige checks juist nu te doen. "Want de eerste acties beginnen vaak al half oktober. Dan zijn we bijvoorbeeld al bezig met bruggen, die bevriezen nu eenmaal wat sneller." "Als het eerste winterse weer komt, is het belangrijk dat de wagens er met één belletje uit kunnen", gaat hij verder. "Daarom testen we ze nu. Materieel heeft toch een groot deel van het jaar stilgestaan." Ook hebben we volgens Maurer steeds vaker te maken met extreem weer, waardoor alles onvoorspelbaarder wordt: "Dat maakt het extra belangrijk dat het materieel op tijd klaar staat." Een wagen moet voor deze de weg op kan aan veertig punten voldoen. Te beginnen bij de chauffeur, die moet een opleiding hebben gevolgd. Tijdens de check van het materieel wordt vervolgens bekeken of alle lampjes het doen en in het geval van de sneeuwschuiver of de ploeg (zie foto hieronder) nog naar behoren werkt.

Sneeuwschuiver met ploeg (foto: Omroep Brabant).

Tijdens het testen ontdekken Maurer en zijn collega's dat het datasysteem van de zoutstrooier het nog niet doet. Hierdoor kunnen ze nog niet zien hoeveel zout een wagen heeft gestrooid en op welke plekken is gestrooid. "En dat is wel heel belangrijk", zegt hij. Een actiepuntje dus. Afgelopen winter verliep het sneeuwseizoen in Brabant overigens rustig. De grote sneeuwschuivers voor snelwegen hoefden niet in actie te komen. Waar we volgens Maurer wel veel mee te maken hadden op 'onze wegen' was de zogenoemde condensatiegladheid. "Wij hebben vorig jaar preventief 38.000 kilometer weg gestrooid. Dat is ongeveer zoveel als één rondje om de wereld. Alleen al voor de provincie Brabant was hiervoor vijf miljoen kilo zout nodig."

"Graag een meter sneeuw: verdeeld over tien keer."