Dit is de nieuwe Champions League: PSV trapt verfrist kampioenenbal af

Een primeur voor PSV: de Eindhovenaren trappen dinsdagavond in Turijn de vernieuwde groepsfase van de Champions League af. Het duel met Juventus is het eerste in zijn soort. De nieuwe Champions Leaguestructuur is zelfs voor doorgewinterde voetbalkenners even wennen, dus hoe zat het ook alweer?

De traditionele poulefase in de Champions League, met acht poules met daarin ieder vier ploegen, is niet meer. Dat is ook gelijk de grootste wijziging: vanaf dit seizoen zitten 36 teams in één grote poule. Dat zijn vier ploegen meer dan voorheen. En in die grote poule speelt iedere club acht wedstrijden tegen acht verschillende tegenstanders. Teams nog steeds verdeeld

Dat betekent niet dat je als PSV met wat pech alleen maar tegen hele goede teams moet spelen. Nee, er zijn tijdens de loting nog steeds regels die de teams netjes verdelen. Net als voorheen worden ploegen in potten gestopt die zijn ingedeeld op basis van kwaliteit. Ieder team speelt vervolgens twee wedstrijden tegen twee tegenstanders uit elk van de vier potten. In pot 1 zitten de beste clubs, en in pot 4 de mindere goden. De loting voor de Champions League is nu natuurlijk al geweest. Eind augustus lootte PSV, dat zelf in pot 3 zat, voor het eerst acht Europese tegenstanders. De Eindhovenaren nemen het thuis op tegen Liverpool, Shakhtar Donetsk, Sporting CP en Girona. En ze moeten op bezoek bij Paris Saint Germain, Rode Ster Belgrado, Stade Brest en vanavond dus Juventus in Turijn.

Dit is het speelschema van PSV in de Champions League: Dinsdag 17 september om 18:45: Juventus – PSV Dinsdag 1 oktober om 21:00: PSV - Sporting CP Dinsdag 22 oktober om 21:00: Paris Saint-Germain - PSV Dinsdag 5 november om 18:45: PSV - Girona FC Dinsdag 27 november om 21:00: PSV - Shakhtar Donetsk Dinsdag 10 december om 21:00: Stade Brest - PSV Dinsdag 21 januari om 21:00: Rode Ster Belgrado - PSV Dinsdag 29 januari om 21:00: PSV - Liverpool