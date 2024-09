PSV-supporters zitten meer dan 30 uur in de bus voor wedstrijd in Turijn

Zo'n 250 PSV-supporters hebben een lange reis erop zitten richting Turijn. Zij kozen ervoor om per bus naar Turijn te reizen. Een reis heen en terug van ruim 30 uur. Bij aankomst in de Italiaanse stad zat de sfeer er goed in en hadden de meesten toch goed geslapen. Al hadden supporters in één bus toch een beetje afgezien.

Vanuit de supportersvereniging van PSV vertrokken maandagavond vier bussen richting Turijn. Zonder al te veel problemen onderweg arriveerden de supporters dinsdagochtend in het centrum. "Het was een beetje rommelig," vertelt Gerdien van de supportersvereniging. "We hadden te maken met wegafsluitingen, dus het duurde wat langer. Maar verder viel het allemaal wel mee. Ik heb me prima vermaakt." Voor Gerdien is het logisch om met de bus naar Turijn te reizen. "Dat scheelt een hoop snipperdagen, en ik hoef geen hotels te boeken. Dat is makkelijk. Ik slaap ook prima in de bus."

"Dan slaap ik maar twee nachten niet."

Dit geldt niet voor iedereen, want Sieb uit Eindhoven had een zwaardere busrit. "Ik kan helemaal niet slapen in een bus. Als ik een halfuur mijn ogen dicht heb gehad, is dat al veel. Het zal vandaag een lange dag worden, maar ik wil gewoon mijn club volgen. Dan slaap ik maar twee nachten niet. Dat haal ik wel in." Gelukkig heeft het merendeel van de supporters prima kunnen slapen in de bus. Zo ook Hans en William. "Met wat kunst- en vliegwerk prop je jezelf in een goede houding om te kunnen slapen. Dat is me aardig gelukt," vertelt Hans. "Het was een rustige rit. Wel lang natuurlijk, maar met een biertje erbij heb ik me prima vermaakt," voegt William eraan toe.

"Bij de stop hebben we alles opengezet en de airco goed laten doorwaaien."

Overigens viel dat biertje niet bij iedereen in de smaak. Een supporter moest nog voor middernacht overgeven. "Dat was wel even afzien. Maar we hadden een hele lieve steward die alles heeft schoongemaakt. Het stonk wel boven. Daar ben ik maar even weggebleven," vertelt Bo. "Bij de stop hebben we alles opengezet en de airco goed laten doorwaaien. Maar voor degene die boven zitten, is het geen pretje." Nu is het wachten tot de wedstrijd om 18:45, om vervolgens na de wedstrijd gelijk weer in de bus te stappen richting Eindhoven. Woensdagmiddag zullen ze weer bij het stadion aankomen. "Dat wordt inderdaad weer een lange reis. Maar we gaan gewoon winnen, dus dan zit ik met plezier weer een aantal uur in de bus," is William hoopvol.