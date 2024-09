Man (24) die Senna (22) doodreed moet de cel in, straatrace niet bewezen

Mark van R. (24) uit Macharen moet twee jaar de cel in voor een dodelijke aanrijding twee jaar geleden in Oss. Ook is hij 18 maanden zijn rijbewijs kwijt. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch dinsdag geoordeeld. Hij reed op 3 september 2022 de 22-jarige Senna dood op de kruising van de Vorstengrafdonk en de Graafsebaan in Oss. Van R. reed met meer dan 140 kilometer per uur door rood.

Bram C. (22) uit Uden reed op dat moment ook door rood, met zeker 115 kilometer per uur. Hij miste Senna op een haar na. Hij ging nog wel even kijken bij het wrak, maar reed daarna weer door. Hij krijgt voor zijn onbezonnen gedrag een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid van 272 dagen met een proeftijd van 3 jaar. Daarnaast krijgt hij, naast een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 weken, een taakstraf van 120 uur. Hij moet zich verder twee jaar lang laten behandelen bij een zorgverlener.

Stoplichten op rood

De twee scheurden die nacht door Oss en haalden elkaar steeds in. De stoplichten op de kruising stonden al 85 seconden op rood, toen Senna in een auto van het beveiligingsbedrijf waarvoor ze werkte de kruising opreed.

Mark reed tussen de 141 en 163 kilometer per uur, zo bleek uit onderzoek, en Bram 115 tot 127. Beiden passeerden ongeveer tegelijkertijd het rode stoplicht. Mark knalde met zijn witte Mercedes op de Volkswagen Caddy waarin Senna de kruising overstak. Zij werd uit de auto geslingerd en overleed ter plekke. Bram stopte nog met zijn grijze Mercedes en liep naar de Volkswagen, maar stapte daarna weer in en reed weg en belde even later pas met 112.

'Reden als gekken'

Getuigen hadden de mannen daarvoor al hard zien rijden over de Graafsebaan in Oss en volgens hen leek het erop dat ze met elkaar aan het racen waren met snelheden van zeker 150 kilometer per uur. Bram C. verklaarde dat hij die andere auto niet vertrouwde en gas bij gaf om veilig thuis te komen. Mark van R. kon het zich allemaal niet meer herinneren, vertelde hij tijdens de zitting.

De officier van justitie zag op videobeelden van verschillende locaties dat de mannen vooral met elkaar bezig waren en elkaar steeds inhaalden, wegdrukten en weer naast elkaar reden en dat met hoge snelheden. Getuigen verklaarden ook over een straatrace, waarbij de mannen ‘als gekken reden’.

Filmpjes

Justitie wilde beide mannen de cel in, omdat ze een straatrace hielden. Maar, de rechtbank ziet daar geen bewijs voor. De mannen hadden geen afspraken gemaakt en kenden elkaar niet.

Volgens de rechtbank toonde Mark van R. oprecht berouw. Maar, de rechtbank constateerde dat Bram C. uit Uden geen inzicht toont in de kwalijkheid van zijn handelen. Net als de reclassering vindt de rechtbank een behandeling of begeleiding noodzakelijk.

Verder maakt de rechtbank zich ernstig zorgen over zijn verkeersgedrag. Hij maakt er kennelijk een gewoonte van om met hoge snelheid over de openbare weg te razen en zichzelf en zijn snelheid te filmen. Dat blijkt uit de diverse filmpjes op zijn telefoon, waarop bijvoorbeeld te zien is hoe hij een ambulance inhaalt of mensen inhaalt over de vluchtstrook. En dat met snelheden van ver boven de 200 kilometer per uur.

