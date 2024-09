PSV zonder Benítez tegen Juventus, keeper is vader geworden

PSV beschikt dinsdagavond in de Champions Leaguewedstrijd tegen Juventus niet over keeper Walter Benítez. De Argentijn is kort voor het duel in Turijn vader geworden. Daarom staat waarschijnlijk Joël Drommel onder de lat vanavond.

De 31-jarige Benítez keert volgens de Eindhovense club terug naar zijn familie. De wedstrijd tegen Juventus begint om kwart voor zeven. Voor PSV is het een meevaller dat coach Peter Bosz een beroep kan doen op Noa Lang. Hij is weer fit. De Eindhovenaren wisten vorig seizoen de poulefase van het kampioenenbal te overleven. LEES OOK: Dit is de nieuwe Champions League: PSV trapt verfrist kampioenenbal af