KNVB draait besluit terug: bevrijdingsprogramma NAC kan doorgaan

De KNVB heeft het Eredivisieduel tussen NAC en RKC teruggedraaid naar de oorspronkelijke datum. Supporters van NAC en het Maczek Memorial Breda waren hevig teleurgesteld over de verplaatsing van de wedstrijd van zaterdag 26 naar zondag 27 oktober. Door de wijziging van de KNVB liep een deel van het programma van het geplande bevrijdingsweekend in de soep. Tijdens dit weekend eert Breda de bevrijding door de Polen, die tachtig jaar geleden plaatsvond.

De supporters van NAC en het Maczek Memorial Breda hadden de KNVB en sportzender ESPN een brief gestuurd met het verzoek de wijziging ongedaan te maken. De KNVB komt de partijen nu tegemoet. "De wijziging is teruggedraaid op verzoek van de gemeente Breda en NAC Breda en na overleg met alle betrokken partijen," luidt de officiële verklaring.

Verplaatsing van het duel

Het duel met RKC Waalwijk stond oorspronkelijk gepland voor zaterdag 26 oktober, maar werd verschoven naar zondag 27 oktober. Door Europese verplichtingen van een aantal clubs besloot de KNVB om enkele wedstrijden te verschuiven, waaronder dus ook het duel tussen NAC en RKC Waalwijk.

Dit viel niet goed in Breda. In oktober 1944 bevrijdde generaal Stanislaw Maczek de stad met zijn eerste Poolse pantserdivisie van de Duitse bezetter. Om deze helden te eren en de vrijheid te vieren, werd er een uitgebreid programma rond de wedstrijd op zaterdag georganiseerd. Een deel van dat programma kon niet doorgaan nadat het duel een dag werd uitgesteld.

LEES OOK: KNVB verandert programma en verpest eerbetoon aan Poolse bevrijders bij NAC

"Zo zou de laatst levende veteraan naar de wedstrijd komen," vertelt Martijn Koks van supportersgroep Breda Loco's, die in nauw contact staat met de organisatie.

"Ook zou een zware, officiële delegatie van de Poolse regering aanwezig zijn. Er zou een ontmoeting met de supporters plaatsvinden. Dat vinden wij heel bijzonder en daar willen we iets moois voor doen. Zo hebben we bijvoorbeeld een mega-spandoek voor op de tribune gemaakt. Het grootste ooit in ons stadion."