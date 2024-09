Tilburgse wethouder: 'Asielplannen kabinet ramp voor gemeenten'

De strenge asielplannen van het kabinet zullen leiden tot grote problemen voor gemeenten. Daarvoor waarschuwt Yusuf Çelik, portefeuillehouder vergunninghouders en asiel van de G40 en wethouder in Tilburg. "Er moet veel meer aandacht komen voor het héle opvangvraagstuk, in plaats van deze zondebokpolitiek."

Een van die maatregelen is het schrappen van de spreidingswet. "Die wet is juist bedoeld om ervoor te zorgen dat er voldoende opvangplekken worden geregeld, eerlijk verdeeld over alle gemeenten, uit solidariteit met elkaar. Wij kunnen als gemeenten heel goed afspraken maken. Maar als de minister zegt dat het helemaal anders moet en vervolgens zonder overleg vluchtelingen in kleine aantallen naar gemeenten stuurt, dan is dat niet de juiste manier."

Çelik doelt op de actie van minister Faber van eind augustus. Toen gaf ze het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) opdracht om in totaal 100 tot 200 asielzoekers over te plaatsen naar vrijwel alle opvanglocaties elders in het land. In haar brief aan het COA sprak ze van "één en het liefst twee asielzoekers" per opvanglocatie.

Het nieuwe kabinet wil af van de spreidingswet, maar Çelik houdt er voorlopig aan vast. "Ik houd mij aan de wet. Zolang die nog niet is afgeschaft, is die nog van kracht en moeten wij ons daar als gemeenten aan houden." Met Çelik doen ook veel andere gemeenten dat. Er worden dus wel degelijk opvangplekken gezocht en gerealiseerd, al is het nog onduidelijk hoeveel financiering daar tegenover staat.