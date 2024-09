Brandje in kapel heeft grote gevolgen: 'Triest vandalisme'

Als koster van een kerk kun je het nodige op je bordje krijgen. Maar het gedoe waarmee Raymond Roelofs uit Mill de afgelopen dagen werd geconfronteerd, daar zit hij niet bepaald op te wachten. Er was een brandje gesticht in de Mariakapel. Het leidde tot een hoop rompslomp en het kostte vrijwilligers uren om de kapel en de aangrenzende Sint Willibrorduskerk schoon te maken. “Mensen gaan naar een kerk of kapel voor een rustmoment of troost, niet voor vandalisme.”

Raymond Roelofs (68) is sinds vorig jaar onbezoldigd koster van parochie De Goede Herder. Tot zijn vele taken behoren onder meer het openen en op slot doen van de buitendeur van de Mariakapel.

Afgelopen vrijdag was dat niet anders. Toen hij rond vijf uur de kapel nog één keer wilde inspecteren voor het sluiten van de deur, geloofde hij zijn ogen niet. Roelofs somt op: “Verdrietig gewoon. Op het kaarsenrek onder het Heilig-Hartbeeld lag een stapel asresten van in brand gestoken papier. Op het rek en op de vloer lagen gesmolten, kleverige resten van tien waxinelichtjes die onbruikbaar waren geworden. Daarnaast zat er roetaanslag op het beeld en het voetstuk waarop het rust, en de muur naast het beeld was zwartgeblakerd.”

Dat was nog niet alles: “In de Mariakapel en in de grote kerkruimte, waarmee de kapel in verbinding staat, hing een rooknevel. Ik rook ook een brandlucht. Ik heb het gebouw anderhalf uur laten ventileren en ondertussen heb ik pastoor James G. Joseph erbij gehaald. We hebben de politie niet meteen gebeld omdat de schade klein leek en ik haar hiermee niet wilde lastigvallen. Op zaterdag bleek echter dat de kapel en de gehele kerk gereinigd moesten worden, omdat er overal roetdeeltjes waren neergedaald: op de banken, het altaar, het tabernakel, noem maar op. Gelukkig kon de mis nog doorgaan.”

Van de dader(s) ontbreekt elk spoor. Roelofs kan slechts gissen: “Het is deze week kermis, misschien waren het bezoekers van de kermis. Of jongeren die stoer wilden doen. Verder dan vermoedens kom ik niet. In het weekend lukte het niet om digitale aangifte te doen. Ik heb vandaag de secretaresse gevraagd contact op te nemen met de politie. Het is belangrijk dat zij hiervan op de hoogte is, vooral omdat recent in Wijchen en Gennep op vergelijkbare wijze vandalisme is gepleegd.”