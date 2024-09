GGD vreest voor uitbraak van nieuwe pandemieën als bezuinigingen doorgaan

Het kabinet is van plan om vanaf 2025 flink te bezuinigen op de zorg, tot grote vrees van de Brabantse GGD's. Volgens de gezondheidsorganisaties zijn de aangekondigde bezuinigingen van minister Agema (PVV) funest voor het voorkomen van nieuwe pandemieën.

Het vorige kabinet investeerde juist in maatregelen om beter voorbereid te zijn op uitbraken van infectieziekten zoals corona of Q-koorts. Zo moest er een crisisorganisatie komen die alle kennis over de aanpak van grote crises verzamelt en up-to-date houdt. Bij een nieuwe uitbraak zou deze organisatie samen met de minister van Volksgezondheid de regie voeren over de strijd tegen het virus. Daarvoor moesten draaiboeken worden opgesteld en moest er meer zorgpersoneel worden aangenomen.

De nieuwe regering draait dit alles echter terug. Stapsgewijs zullen de bezuinigingen oplopen tot 300 miljoen euro in 2029.

Provincie hard getroffen

Daar maken de Brabantse GGD's zich zorgen om. "Brabant had de eerste melding van een coronabesmetting in Nederland," zegt Thérèse Claassen, directeur publieke gezondheid van de GGD Hart voor Brabant. "Juist vanwege de grote hoeveelheid dieren en mensen hier is de noodzaak hoog om extra alert te zijn op het risico van zoönosen [infectieziekten die van dier op mens overgaan, redactie]."

Eerder dit jaar bleek uit onderzoek van het RIVM dat de slechte luchtkwaliteit in Brabant, veroorzaakt door de grote hoeveelheid vee in de provincie, een belangrijke rol speelde in de uitbraak hier. Mensen in gebieden met slechte luchtkwaliteit, voornamelijk in het oosten van de provincie, kregen eerder en ernstigere klachten bij een coronabesmetting. Ook tijdens de Q-koortsuitbraak tussen 2007 en 2010 werd dit deel van de provincie hard getroffen.

LEES OOK: Verband tussen corona en slechte luchtkwaliteit: ‘Was te verwachten’

Claassen: "We weten hier in Brabant als geen ander wat de gezondheidsimpact van infectieziekten is. Het negeren van de lessen van de uitbraken en bewust bezuinigen op pandemische paraatheid door het nieuwe kabinet betekent risico's nemen met de gezondheid en veiligheid. Dat is niet alleen onverantwoord, maar ook niet uit te leggen."

Niet voorbereid op nieuwe uitbraken

Volgens de GGD's zijn we bij een nieuwe uitbraak niet voorbereid. "De inzet die eerdere pandemieën van ons personeel hebben gevraagd betekende dat de reguliere werkzaamheden op de tweede plek kwamen of zelfs stil kwamen te liggen. Als er nu bezuinigd gaat worden op de publieke gezondheid, zal dit bij een volgende pandemie weer zo zijn. En dat moeten we niet willen."

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Weer snoeiharde kritiek op overheidsbeleid rond Q-koortspatiënten