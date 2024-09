Erwtjes maken deze levensgrote Spitfire compleet: 'Vele uren aan gewerkt'

Een reusachtig vliegtuig van 10 meter lang en 6 meter breed: vrijwilligers bouwen er al ruim anderhalf jaar aan. Ze maken een kopie van het bekendste jachtvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog: de Spitfire. Het iconische vliegtuig zal in oktober te zien zijn in Bergen op Zoom tijdens de herdenking van de bevrijding. "Ruim 3000 uur is er aan gewerkt door een flink team," zegt Ferd Quik, die de uren nauwgezet bijhoudt.

Het geheim? "Erwtjes," lacht de 78-jarige Ferd. De vrijwilligers gebruiken spliterwten om de vleugels levensecht te laten lijken. Met een stevige lik verf erop lijken ze op klinknagels. "Innovatief, hè?" De vrijwilligers van Stichting Decorbouw Groot Arsenaal in Bergen op Zoom zijn wel wat gewend, maar dit vliegtuig is toch wel een heel bijzonder project. De Supermarine Spitfire was een Brits jachtvliegtuig. Het model is bijna helemaal van hout. Zelfs de cockpit klopt tot in detail. Bouwtekeningen en reizen naar Engeland: alles wordt uit de kast getrokken om het bouwwerk zo realistisch mogelijk te maken. "Hij is straks niet meer van echt te onderscheiden." "Je moet het gewoon kunnen zien. Mensen kunnen straks echt zien waarmee Bergen op Zoom en Europa bevrijd zijn," vindt Ferd. "We mogen de herdenking nooit vergeten," verklaart hij de reden voor het project.

"Bouwen is het mooiste wat er is."

De vrijwilligers vinden het vooral mooi om te klussen en te bouwen. "Dat is prachtig! Het mooiste wat er is. Gewoon lekker bezig zijn," zegt de pensionado. "Of het nou een boek of een vliegtuig is, maakt mij niet uit." Is een vliegtuig niet veel moeilijker? "Een boek valt ook tegen, hoor, met al die bladzijdes," lacht Ferd. "Vergis je niet!" Of het nog lukt met zijn 78 lentes jong? "De handigheid wordt alleen maar groter," grapt de goedlachse senior. "De lichamelijke beperkingen worden wel groter." Gelukkig bestaat zijn team uit een twintigtal handige Harry’s en Willie Wortels. Ze werken op dit moment aan de vleugels en later worden de originele kleuren aangebracht.

Ferd bij de Spitfire (foto: Raymond Merkx).

Het is zeker niet het eerste megaproject van de vrijwilligers. Eerder maakten zij een Sherman-tank, die gebruikt werd tijdens vieringen van bevrijdingen en nu in het oorlogsmuseum in Oud Gastel staat. "We zitten nog vol ideeën," droomt Ferd alweer van een ander project.

"Het is geweldig als mensen ervan genieten."

Het vliegtuig is nog niet voor het publiek te zien. Op 24 en 25 oktober staat de Spitfire echter in de etalage van de oude V&D aan de Stationstraat in Bergen op Zoom, die nog altijd leegstaat. "Ik kan niet wachten. Het is geweldig als mensen ervan genieten," glundert Ferd. Wat er daarna met het toestel gebeurt, is nog niet bekend. Of het gaat lukken om het vliegtuig op tijd klaar te krijgen? "Makkelijk! Ze moeten wel doorpakken, want ze staan weer te kletsen," moppert Ferd lachend naar de andere vrijwilligers.

De laatste hand wordt aan de vleugels gelegd (foto: Raymond Merkx).