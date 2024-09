Verloren parachutist in maisveld leidt agenten naar hennepplanten

Tijdens de Brabantse bevrijdingsviering in Eerde zijn dinsdagochtend op wel heel bijzondere wijze hennepplanten gevonden. Een parachutist die meedeed aan een militaire demonstratie landde per ongeluk in een maisveld. Toen de politie hem met drones ging zoeken, troffen agenten naast de man ook hennepplanten aan.

De demonstrerende parachutist was een van de vele Amerikanen van de '101st Airborne Division' die dinsdagochtend meededen aan een militaire demonstratie. Hij was een van de parachutisten die moesten landen op de Vlagheide. Alleen kwam hij niet op het gras terecht, maar in een naastgelegen maisveld.

De man was daarna zoek. Om hem te helpen vinden zette de politie een drone in. Die drone vond echter niet alleen de man: er werden ook hennepplanten aangetroffen in het maisveld. De politie onderzoekt nog om hoeveel planten het precies gaat. “We gaan binnenkort actie ondernemen”, laat een woordvoerder weten.

Demonstratie

De eerste delen van Brabant werden tachtig jaar geleden bevrijd van de Duitse bezetters. Op 17 september 1944 begon Operatie Market Garden die het zuiden de vrijheid teruggaf. Op de Vlagheide kwamen die dag talloze parachutisten van de 101st Airborne Division uit de lucht vallen.

De Vlagheide was voor de Amerikanen' Dropzone A'. Eerde werd zo het eerste bevrijde dorp van Brabant in de oorlog. In het kader van de bevrijding organiseert de gemeente Meierijstad dinsdag meerdere militaire demonstraties op de Vlagheide, waaronder dus met landende parachutisten.

De Amerikanen tonen dinsdag ook wat ze kunnen met modern materieel, zoals Black Hawk en Chinook-helikopters. Ze werken samen met de 11 Luchtmobiele Brigade. een snelle gevechtseenheid met kazernes in Schaarsbergen en Assen.

