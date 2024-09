Live: militair spektakel met veel knallen om bevrijding te herdenken

De Vlagheide in Eerde en het luchtruim daarboven zijn dinsdagmiddag toneel van een spectaculaire militaire demonstratie. Dat gebeurt op historische grond want precies tachtig jaar geleden landde hier de 101e Airborne Divisie. De Amerikaanse eenheid is er nu weer. Zonder vijand en echt geweld maar wel met helikopters en veel lawaai. Hier volg je de herdenking live

Aan het begin van de middag van zondag 17 september 1944 kwam de '101st Airborne Division' hier op de Vlagheide aan parachutes uit de lucht vallen. De Vlagheide was voor de Amerikanen' Dropzone A'. Ook bij Veghel, Son en Heeswijk Dinther daalden de bevrijders af van deze divisie. Bij Grave sprong de 82e Airborne Divisie, net als in de regio Nijmegen. Bij Arnhem waren de Britse droppings. Bij elkaar duizenden parachutisten. Het is nog steeds de grootste luchtlanding aller tijden. Helikopters

Op de plek bij Eerde waar het allemaal gebeurde, is er deze dinsdag opnieuw spektakel. Weer met die 101e Airbornes. De Amerikanen tonen nu wat ze kunnen met modern materieel, zoals Black Hawk en Chinook-helikopters. Ze werken samen met de 11 Luchtmobiele Brigade. een snelle gevechtseenheid met kazernes in Schaarsbergen en Assen. Zo'n 120 soldaten laten zien hoe ze een oefenvijand uitschakelen. De gemeente Meijerijstad waar Eerde onder valt, is gastheer en wil zo graag stilstaan bij de bevrijding. De gemeente waarschuwt wel voor het lawaai van de heli's en het geknal met oefenmunitie.

Amerikaanse Airbornes na een landing (foto: 101 Airborne Div)