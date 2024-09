Caspar Veldkamp is de 'designated survivor' deze Prinsjesdag

Tussen alle hoogwaardigheidsbekleders deze dinsdag in Den Haag ontbreekt één gezicht: dat van minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp van Nieuw Sociaal Contract (NSC). De Etten-Leurenaar is de 'designated survivor' deze Prinsjesdag, als er een aanslag gepleegd wordt neemt hij het stokje van de regering over.

Veldkamp is op dit moment in Moldavië waar hij een conferentie over steun aan Oekraïne bezoekt. Het is niet duidelijk of dit bewust zo gepland is.

Aangewezen overlevende

Het fenomeen designated survivor, of aangewezen overlevende in het Nederlands, komt overgewaaid uit de Verenigde Staten. Daar ontstond het tijdens de Koude Oorlog, toen de dreiging van nucleaire aanvallen groot was.

De bedoeling is dat de designated survivor uit de buurt blijft bij grote publieke evenementen waar (leden van) de regering bij aanwezig zijn. Hij of zijn kan dan het stokje van hen overnemen als er een aanval wordt gepleegd. De eerste designated survivor in Nederland was Stef Blok tijdens Prinsjesdag 2019.

Wie is Veldkamp?

Caspar Veldkamp (1964) was heel lang actief voor het CDA, maar sloot zich in 2023 aan NSC, de partij van Pieter Omtzigt. Sinds de verkiezingen in november vorig jaar was hij ook Kamerlid voor die partij. Sinds 2 juli 2024 is hij minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Schoof.

Veldkamp heeft veel ervaring in het buitenland: hij studeerde bestuurskunde in Rotterdam en in Amerika. Daarna was hij werkzaam voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken in onder meer Den Haag, Warschau en Washington. Ook was hij ambassadeur in Israël en later in Athene.