Eindhoven bevrijd, D-day-held sneuvelt bij Best en nieuwe luchtlandingen

18 september 1944. De hoofdmacht in Valkenswaard hervat in alle vroegte de opmars. Na de nacht in Valkenswaard te hebben doorgebracht, is de enorme colonne van het 30e legerkorps om 05.30 uur vertrokken. Boven Aalst (Aalsterweg) laten de bevrijders zich nog een tijdje ophouden door Duitse kanonnen maar die worden uitgeschakeld en dan kan de bevrijding door, op naar Eindhoven.

In de herfst van 1944 werd het grootste deel van Brabant bevrijd. Er vielen veel slachtoffers en er ontstond grote schade. Op Omroep Brabant lees je dagelijks wat er precies tachtig jaar geleden gebeurde.

Britse bevrijders op de markt in Valkenswaard (foto: archief)

Van de andere kant van Eindhoven komen de Amerikanen. Paratroopers in Son steken het kanaal over via een geïmproviseerd voetbrugje over, bij buurtschap Bokt en trekken zuidwaarts. Daar stuiten ze ook op Duitse kanonnen, op de Woenselsestraat. Zonder al te veel problemen. Die beschieten ze met succes. Er breken daarna nog gevechten uit met militairen van Kampgruppe Walther. Tegen het middaguur bereiken ze het centrum van Eindhoven. Daar maken ze contact met Britse verkenners van de Guards Armoured Division. Feest op straat

Na een tijdje wordt er niet meer geschoten en durven Eindhovenaren het aan om de straat op te gaan. Ze gaan de bevrijding vieren. Er trekken al legertrucks van de bevrijders door de stad. Om 14.00 uur komt de Britse voorhoede met vrachtwagens aan bij de brug van Son. Daar starten ze met een noodoplossing. Ze bouwen die avond en nacht een Baileybrug, over het Wilhelminakanaal. Cruciaal voor de opmars want die moet door. De Amerikaanse paratroopers lopen de hele dag zuidwaarts. Rond zes uur in de avond komen ze in contact met de Britse hoofdmacht in het zuiden van de stad. De geallieerde bevrijders stromen massaal Eindhoven in. De inwoners zijn de schuilkelders uit en beginnen een groot volksfeest op straat.

Tank in Eindhoven (foto: archief)

Feest op straat in Eindhoven als de bevrijders komen (foto: archief)

De Duitsers geven vandaag hun verzet niet op. Hevige gevechten woeden in het bosgebied tussen Best en Son. De Amerikanen proberen de verkeersbrug over het kanaal bij Best in handen te krijgen. Opgeblazen

In de loop van de dag besluiten de Duitsers dat het genoeg is. De brug over het Wilhelminakanaal wordt opgeblazen op last van de Duitse commandant Kurt Student. Door de kapotte brug is de weg Eindhoven-Boxtel afgesloten. Een alternatieve route voor de opmars is er nu niet meer. Son blijft de hoofdroute. Robert Cole

De Amerikanen die er vechten zijn van het 502e regiment van de 101ste Airborne Divisie. Een van de commandanten die er meevecht is luitenant-kolonel Robert Cole (1915-1944) , uit San Antonio, Texas. Hij is geliefd en legendarisch. In Normandië voerde hij op D-day een heldhaftige actie uit: hij viel de Duitsers aan met bajonetten op de geweren en verjoeg ze.

Robert Cole (foto: archief)

Op deze 18e september ligt Cole in de bossen tussen Best en Son. Als hij met zijn mannen bezig is geallieerde vliegtuigen in te seinen over hun posities, wordt hij gespot door de vijand. Een Duitse sluipschutter maakt een einde aan zijn leven. Cole werd slechts 29 jaar Een paar weken na zijn dood krijgt hij de Medal of Honor, de hoogste Amerikaanse onderscheiding en in 2009 een monument in de bossen bij Best. Luchtlandingen

Ook vandaag zijn er luchtlandingen bij Son. Nog veel meer zweefvliegtuigen dan een dag eerder landen op de Sonse Heide, vooral met geschut en voorraden. Verder zijn er bijna 250 geallieerde bommenwerpers die laag over komen en voorraden droppen. Ze worden onderweg beschoten door Duitse luchtafweer. Niet alle toestellen komen heelhuids terug. Ook vandaag zijn er diverse vliegtuigcrashes. In Tilburg, Castelré, Udenhout, Zegge Schijndel, Boxtel en St Oedenrode.

Amerikanen onderzoeken een vliegtuigwrak op de Sonse heide (foto: archief)

De 'invasie in Holland' is intussen volop wereldnieuws. De BBC meldt vanaf de late avond van de landingen dat er zware gevechten zijn uitgebroken, maar zonder al te veel details. De landingen zijn uitgevoerd ‘tusschen het gebied van de groote rivieren’ met 1000 zweefvliegtuigen en ze zijn geslaagd. Illegale kranten komen met extra bulletins. Zoals het Oranje-bulletin. ‘de bevrijding van Nederland begonnen!’ luidt de kop.

