Pijnlijke avond voor PSV, kansloze nederlaag bij start Champions League

PSV staat weer met beide benen op de grond. Na een foutloze start in de Eredivisie gaat het in de eerste wedstrijd in de Champions League onderuit (3-1) tegen Juventus. In Turijn zakte PSV door het ijs en liet het zien voorlopig niet goed genoeg te zijn voor het allerhoogste niveau.

Twintig minuten voetbalden de Eindhovenaren leuk mee maar daarna liet Juventus vrij duidelijk de pijnpunten van dit PSV zien. Want waar het in de Eredivisie allemaal crescendo ging, gaat het bij de eerste serieuze krachtmeting fout.

Tactisch werd de ploeg van Peter Bosz aan de rechterkant overklast. En net als in de wedstrijd tegen Borussia Dortmund afgelopen februari konden de spelers het niet zelf omdraaien. Continue werd er een overtalsituatie gecreeerd tegenover Richard Ledezma. De middenvelder die bij het ontbreken van Rick Karsdorp nog altijd rechtsback staat, werd niet of nauwelijks geholpen door zijn teamgenoten.

PSV wordt overlopen

Het zorgde voor veel vrijheid en niet voor niks was het de linksbuiten van Juventus, Kenan Yildiz, die de openingstreffer voor zijn rekening nam. Ledezma moest kiezen en maakte (achteraf gezien) de verkeerde keuze. De Turkse aanvaller krulde de bal schitterend in de verre hoek.

PSV was het even kwijt en Juventus kreeg vleugels na de openingstreffer. Joël Drommel, die keepte omdat Walter Benitez vader was geworden, stelde de tweede Italiaanse treffer nog uit. Maar zes minuten na de openingstreffer werd het alsnog 2-0. Weston McKennie kon van dichtbij scoren. PSV werd in die fase volledig overlopen.

Collectief falen

Het is heel makkelijk om naar de onervaren links- en rechtsback van PSV te kijken. Maar Matteo Dams en Richard Ledezma waren onderdeel van het collectief dat simpelweg faalde. Ook de ervaren krachten gingen opzichtig in de fout. Zoals Joey Veerman bij de 3-0.

De middenvelder liet zich kinderlijk van de bal zetten waarna het open huis was in de verdediging van PSV. Nicolas Gonzalez profiteerde en maakte de 3-0. Niet veel later moest Veerman zijn matige wedstrijd bekopen met een wissel. In de laatste minuut van de blessuretijd verzachtte invaller Ismael Saibari de pijn door de 3-1 te maken.

Niet goed genoeg

De conclusie is na één wedstrijd Champions League al vrij simpel en snel te trekken. Dit PSV is zeker goed genoeg om (waarschijnlijk) kampioen te gaan worden in de Eredivisie. Maar zodra de weerstand hoger wordt, heeft het geen antwoord. Dat betekent overigens niet dat ze kansloos gaan zijn in de rest van de Champions League campagne. Er komen nog genoeg tegenstanders die van een minder kaliber zijn dan Juventus, zoals Girona, Stade Brest en Shakhtar Donetsk. Daar zullen de punten gepakt moeten worden.

Maar de nederlaag in Turijn geeft aan dat de twijfels over de kwaliteit in de selectie terecht waren. Er is ingekocht om weer kampioen te worden in de Eredivisie. Maar dat is nog niet genoeg om hoge ogen te kunnen gaan gooien in de Champions League. Over twee weken wacht de tweede wedstrijd. Dan komt Sporting CP op bezoek in Eindhoven.

