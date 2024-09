Politie stuit op pand waar cocaïne werd versneden, man opgepakt

De politie is dinsdagavond een woning binnengevallen aan het Prins Mauritsplein in Kaatsheuvel. Daar trof het plek aan waar cocaïne werd versneden. Bij het versnijden wordt harddrugs, zoals cocaïne, vermengd met andere stoffen. De politie kwam de locatie op het spoor na een tip. Een 34-jarige man is aangehouden.

In de woning werden honderden grammen cocaïne gevonden en bijna tweehonderd xtc-pillen. Ook werden er chemicaliën gevonden die gebruikt worden voor het versnijden van cocaïne. Het aantal lege verpakkingen wees erop dat er waarschijnlijk veel meer cocaïne is versneden dan er op het moment van de inval aanwezig was.