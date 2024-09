Peter Bosz legt vinger op de zere plek: 'Het is niet goed genoeg'

Het was een pijnlijke avond voor PSV. Het verloor de eerste wedstrijd in de Champions League met 3-1 van Juventus. Trainer Peter Bosz was na afloop geschrokken van het spel van zijn ploeg en kon al vrij snel uitleggen waar het fout was gegaan. "Wij moeten het van het voetbal hebben, maar als je zo vaak de bal verspeelt..."

"Terecht verloren. Het was niet goed genoeg", was de vrij korte analyse van Peter Bosz na de kansloze nederlaag tegen de club uit Italië. In een uitgebreidere reactie lichtte hij toe dat hij een andere ploeg zag dan hij gewend was. "We moeten het normaal gesproken hebben van goed voetbal. Maar als je zo vaak de bal verspeelt... Zoveel balverlies ben ik niet gewend. Alle linies waren vanavond niet goed genoeg. Je wordt keihard met je neus op de feiten gedrukt."

"Het ontbrak ons vandaag aan hardheid."