In een maand tijd van Jong PSV naar de Champions League: 'Mooie beloning'

Een maand geleden speelde Matteo Dams nog 90 minuten mee bij Jong PSV tegen Telstar. Dinsdagavond stond hij in de basis bij PSV in de Champions League. Het gaat de laatste weken heel snel met verdediger Matteo Dams. De 20-jarige Belg was zelfkritisch na zijn optreden maar was erg blij met de complimenten die hij kreeg van Peter Bosz.

Het contrast was groot voor Matteo Dams. Dit seizoen speelde hij voor enkele honderden supporters op de Herdgang. Maar mede door blessures bij het eerste elftal maakte hij de overstap naar de hoofdmacht van de Eindhovense club. Daar maakte de Belg indruk in de Eredivisie. Maar waar het in de Eredivsie zeer goed gaat, moest ook de linksachter wennen aan het niveau in de Champions League. "Het gaat allemaal net even wat sneller. En dan zie je dat kleine details het verschil maken. In de Eredivisie kan je iemand kort uit het oog verliezen. Maar als je hier iemand een keer laat lopen wordt dat gelijk afgestraft. Elk detail telt", vertelde de verdediger na zijn debuut in de Champions League.

"Ik laat mij bij de 2-0 te makkelijk passeren door mijn tegenstander."