1,5 jaar na oproep Thijs Slegers zijn er grote zorgen om stamceldonoren

Toen in maart vorig jaar PSV-woordvoerder Thijs Slegers overleed aan acute leukemie, steeg het aantal aanmeldingen van mensen die stamceldonor wilden worden aanzienlijk. Vlak voor hij overleed, deed hij namelijk nog een oproep om donoren te werven. “Ik ben niet meer te helpen, maar anderen wel”, schreef hij onder meer. Nu, bijna anderhalf jaar na zijn dood, lijkt het effect van zijn oproep uitgewerkt.

Anouk Lambregts Geschreven door

In de dagen na zijn oproep op sociale media meldden al honderden mensen zich aan als donor. Toen zijn oproep ook nog eens breed werd opgepakt door de media, liep dit aantal op tot uiteindelijk zo'n 11.000 aanmeldingen, en dat is - gezien het totaal aantal aanmeldingen per jaar van zo'n 10.000 - een grote piek. Vandaag de dag is er niet veel meer zichtbaar van die piek. Het Nederlands centrum voor stamceldonoren ziet een zorgelijke, dalende trend: "Waar het stamceldonorbestand in 2019 nog met zo’n 14 procent toenam, was dit vorig jaar nog maar 4,5 procent." Jaarlijks worden er zo'n 10.000 mensen donor, terwijl er 20.000 nieuwe donoren per jaar nodig zijn, laat Bert Elbertse van Stichting Matchis weten. "In 2019 was dat aantal nog 30.000 tot 40.000 per jaar." Zonder Thijs Slegers was het aantal nieuwkomers in 2023 geheid al veel te laag uitgekomen, geeft hij ook aan.

Wie was Thijs Slegers? Thijs Slegers was woordvoerder voor PSV en perschef. In 2020 werd hij getroffen door acute leukemie. Hij werd hiervoor behandeld met stamceltherapie. Aanvankelijk leek de behandeling te zijn gelukt, hij ging zelfs weer aan de slag bij PSV. In februari 2023 maakte de woordvoerder van de voetbalclub echter bekend dat hij een afstotingsziekte had opgelopen en dat hij niet meer te genezen was. Slegers maakte zich in de laatste weken tot zijn dood hard voor het belang van stamceldonatie.