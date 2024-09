PSV haalt transfervrije Kroaat binnen: Ivan Perišic tekent voor een jaar

Het hing al in de lucht, maar nu is het officieel: de ervaren aanvaller Ivan Perišic komt naar PSV. De 35-jarige Kroaat heeft een contract in Eindhoven getekend voor een jaar.

Eerder liet PSV al aan de NOS weten dat 'de laatste plooien worden gladgestreken'. Perišic vertrok afgelopen zomer bij het Kroatische Hajduk Split. De club huurde hem van Tottenham Hotspur. De Kroaat kon bij Hajduk niet door één deur met trainer Gennaro Gattuso. Na de breuk daar was Perišic transfervrij en zat hij zonder club. Ervaring

De Kroaat speelde eerder voor grote clubs als Bayern München, Internazionale en Borussia Dortmund. Met Bayern won hij in 2020 zelfs de Champions League. Hij viel in in de gewonnen finale tegen Paris Saint-Germain. Voor Kroatië speelde Perišic 136 interlands. In 2018 speelde hij in de verloren WK-finale tegen Frankrijk. Het werd 4-2 en Perišic scoorde de eerste van de twee Kroatische goals.

