Multimiljonair Marc Brouwers geniet van zijn laatste dagen op De Wielewaal

Zeventien jaar woonde multimiljonair Marc Brouwers uit Oisterwijk op landgoed ‘De Wielewaal’ in Eindhoven. Twee jaar geleden verkocht hij het voor 29 miljoen euro aan de gemeente Eindhoven, zij gaat er een stadspark van maken. Tot volgend jaar juni mag Brouwers er nog wonen. 142 hectare prachtige natuur, helemaal voor zichzelf. En daar geniet hij van, zo vertelt hij in het programma ‘KRAAK. vraagt door’, woensdag op TV bij Omroep Brabant.

Zeventien jaar geleden voelde het voor Brouwers als een droom. “Onbeschrijfelijk. Ik ben een natuurman, ik wist echt niet wat ik zag toen ik voor het eerst dit landgoed op reed. Ik wist eigenlijk helemaal niet wie Frits Philips was. Ja, ik had een broodrooster en een tv van Philips, maar daarmee hield het wel op.”

“Als je hier niet gelukkig kunt zijn, kun je het nergens zijn”, zegt hij in het interview. Op het landgoed voelt Brouwers, die een fortuin verdiende als importeur van sokken en panty’s, zich thuis. Hij woont er samen met horecatycoon Eveline Wu met wie hij binnenkort in het huwelijksbootje stapt. Toch trekt zijn hart hem steeds weer naar Oisterwijk, naar zijn familie en zijn vrienden daar. Hij wijst over het landgoed: "Daar is de poort naar Eindhoven, die gebruik ik bijna nooit. Aan de andere kant de poort naar Oisterwijk, die gebruik ik soms wel drie keer per dag."

Soms moet hij zich nog weleens in zijn arm knijpen als hij de deur uitstapt en de parkachtige omgeving rond het huis ziet. Toch niet gek voor iemand die er vroeger op school niks van terechtbracht. “Mijn vader werkte bij textielbedrijf Jansen en de Wit in Schijndel en begon later voor zichzelf. School was aan mij niet besteed, hij stuurde me toen ik 16 was naar het buitenland. Ik werkte in de fabrieken waar ze sokken en panty’s maakten. Na een paar jaar wist ik er meer van dan wie dan ook.”

Had hij weleens het gevoel dat Frits Philips - toch de geestelijk vader van dit landgoed - hem op de vingers keek? “Nee dat niet, maar hij gaf me wel een schouderklopje. Zo voelde dat, omdat ik het in zijn geest probeerde voort te zetten.”

Daar kwam dan nog het aangeboren talent bij om, zoals hij het zelf zegt 'van een dubbeltje een gulden te maken'. Dat had ik al toen ik 12 was, toen ging ik al met haardhout langs de deuren.” Omdat zijn vader een hartkwaal had, nam Marc zijn bedrijf - Bremtex - al op 21-jarige leeftijd over. Hij bouwde het uit tot de grootste in Europa op het gebied van sokken en panty’s. De verkoop van het bedrijf in 2007 leverde de ondernemer een fortuin op.

Toch is geld verdienen volgens hem niet het belangrijkste. “Familie en vrienden, dat is pas belangrijk. Geld verdienen is meer een sport voor mij”, zegt hij. De nieuwe generatie komt eraan, zo is zijn zoon Bart de man achter het merk 'Happy Socks'. Maar ook Marc blijft ondernemer. “Ik sterf in het harnas”, zegt hij strijdlustig.

