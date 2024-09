Nul opgevoerde fatbikes bij controle, politie houdt rekening met truc

De politie kijkt er zelf een beetje van op. Bij een verkeerscontrole die agenten dinsdagavond hielden in de straat Heksensdans in Breda, bleek geen enkele fatbike te zijn opgevoerd. Er wordt rekening gehouden met een truc van de fatbikers, die na de controle gewoon weer verder mochten. Dat gold niet voor een scooterrijder (17) die waarschijnlijk onder invloed reed en werd opgepakt.

Het is in Nederland niet toegestaan om fatbikes op te voeren. Er staat een boete op van 310 euro. De setjes om de fietsen mee op te voeren zijn nog niet verboden. Er is wel een wet in de maak die dat moet regelen.

Tot die tijd kan de politie niet ingrijpen, ook niet als er een vermoeden is dat ze om de tuin wordt geleid. "We mogen niet zonder reden bij mensen in de telefoon kijken", vertelt de woordvoerster. "Maar we gaan wel kijken of we de fatbikes sneller op de rollerbank kunnen krijgen, zodat er minder tijd is om een reset uit te voeren."

De 17-jarige scooterrijder had geen geluk bij de controle. Hij reed waarschijnlijk onder invloed van drugs en werd aangehouden. De uitslag van een bloedtest moet daarover duidelijkheid geven.

DIT IS OOK INTERESSANT:

Te snelle fatbikes en speedpedelecs vallen door de mand met deze rollenbank