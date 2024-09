Asielzoekers vanuit overvol Ter Apel naar Schijndel gebracht

Zeven asielzoekers voor wie momenteel geen plek is bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn overgebracht naar twee plekken in Schijndel. Daar worden ze voorlopig opgevangen om te voorkomen dat mensen de nacht moeten doorbrengen buiten het aanmeldcentrum.

Volgens de gemeente Meierijstad hebben vijf mensen onderdak gekregen in een pand aan de Markt in het centrum. Twee anderen kunnen terecht in een voormalig kantoorgebouw aan de Heidebloemstraat in Schijndel. Ongeveer honderd asielzoekers kunnen naar de Jaarbeurs in Utrecht en tachtig mensen krijgen plek in Leiden. Nijmegen heeft zes plekken beschikbaar en Wierden vangt acuut twee mensen uit Ter Apel op. Overvol aanmeldcentrum

Het aanmeldcentrum in Ter Apel dreigt al dagenlang te vol te raken waardoor asielzoekers buiten moeten slapen. Maandagnacht konden tientallen mensen worden opgevangen in sporthallen van omliggende gemeenten van de Groningse plaats. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (CAO) verwacht dat er de komende dagen genoeg opvangplekken zijn.