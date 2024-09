'Bloederig tafereel': aangelijnde hond doodgebeten door losgebroken honden

Een aangelijnde hond is woensdagochtend op het Veldhofpad in Veldhoven doodgebeten door vijf losgebroken honden. De vijf honden zijn in beslag genomen.

Volgens een buurtbewoner was er veel politie op de plek waar de honden in gevecht raakten. "Het was een bloederig tafereel", zegt de man. Een andere buurbewoner zegt dat de honden waren losgebroken bij een huis een straat verderop. "Veel buurtbewoners zijn gaan kijken en helpen omdat ze iemand hoorden schreeuwen", zegt de vrouw. Een andere man kwam net terug van een rondje hardlopen, toen hij het geschreeuw ook hoorde. "Ik zag een hond met een klein hondje in zijn bek. We konden niets meer doen, het was kansloos." Volgens de man waren de honden een week eerder ook al losgebroken. De politie doet onderzoek. Ze wenst alle betrokkenen veel sterkte.