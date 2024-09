Actie NAC-supporters na overstromingen in Polen, vanwege speciale band

Supporters van NAC gaan hulpgoederen en geld inzamelen voor de slachtoffers van de overstromingen in het zuiden van Polen. De Bredase fans voelen zich sterk verbonden met het Oost-Europese land omdat dankzij de Polen in oktober 1944 hun stad Breda werd bevrijd van de Duitse bezetter. "Daarmee vergeleken is onze bijdrage zeer bescheiden, maar alle beetjes helpen", zegt Thomas van de organiserende supportersclub Front76.

Op 26 en 27 oktober wordt in Breda tachtig jaar vrijheid groots gevierd. Ook de NAC-supporters hebben tijdens het bevrijdingsweekend een rol en dragen een flink steentje bij om de Poolse strijders van weleer te eren. Maar Fr0nt76, de fanatieke sfeergroep van NAC, wil nu al hun blijk van dank tonen door de slachtoffers van de recente overstromingen te helpen. "Het is heel triest wat daar gebeurt", vertel Thomas. "Als je de beelden ziet van bijvoorbeeld de stad Nysa dan raakt je dat. Je ziet mensen die op stel en sprong hun huis moeten verlaten en ook de komende tijd niet terugkunnen. Die zitten voorlopig zonder dak boven hun hoofd en dat is treurig."

"Met deze actie kunnen we nu al onze dankbaarheid tonen."

De NAC-supporters gaan daarom komend weekend geld en hulpgoederen ophalen. Zo doen zaterdag een tiental leden van Front76 mee aan de Maczek bevrijdingstocht. Met deze loop van 18 kilometer halen ze via donaties geld op voor WOSP, de grootste hulporganisatie voor Polen.

Een slachtoffer van de overstromingen in Polen (foto: ANP).

Op zondagochtend bieden supporters iedereen vervolgens van negen tot elf uur de mogelijkheid om bruikbare spullen in te leveren bij het NAC-stadion (Vak G café). Het gaat hierbij om lang houdbaar voedsel, huishoudelijke artikelen, sanitaire artikelen of simpelweg warme kleding of dekens. Fr0nt76 zorgt er dan voor dat deze spullen terechtkomen bij hulporganisatie WOSP.

"Ook supportersgroepen uit andere steden hebben al gedoneerd."