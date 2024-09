'Stug doorgaan', zegt provinciebestuurder na presentatie miljoenennota

Het kabinet Schoof heeft zijn eerste Prinsjesdag erop zitten. De troonrede is voorgelezen en de miljoenennota is gepresenteerd. En terwijl de Tweede Kamer woensdag debatteert over de kabinetsplannen, wordt in het provinciehuis in Den Bosch al druk gekeken naar wat de plannen van de nieuwe regering precies voor Brabant betekenen.

Voor economiegedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen (VVD) is een aantal dingen al duidelijk: heel veel doelen blijven staan, en daar zal Brabant mee aan de slag blijven gaan. "Maar over het hoe, is nog veel onduidelijk", zegt de provinciebestuurder. Dat de kabinetsplannen nog niet helemaal zijn uitgewerkt, begrijpt hij. En hij noemt het goed dat bijvoorbeeld de plannen op het gebied van woningbouw en infrastructuur worden doorgezet. En dat doelen voor natuur, klimaat en water blijven staan. En natuurlijk stemt de aandacht voor de Brainportregio in de miljoenennota hem positief. "Maar we zien ook dat het financieel moeilijk gaat worden", geeft de gedeputeerde aan. "We voelen ons verantwoordelijk en die verantwoordelijkheid nemen we ook. Maar het Rijk kan ons niet met de handen op de rug gebonden het veld in sturen." "Het beste voorbeeld daarvan is denk ik het schrappen van het transitiefonds." Een fonds van 24 miljard euro dat was bedoeld om de landbouw te verduurzamen en de natuur te verbeteren. "Dat was bedoeld om landelijke gebieden door de transitie te loodsen en niet alleen gericht op de agrarische sector."

"Als het Rijk met maatregelen komt, rekenen wij op geld."