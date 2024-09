Meer dan 100 jaar oude woonboerderij gaat in vlammen op

Een oude woonboerderij in Teeffelen is in de nacht van woensdag op donderdag compleet verwoest door brand. De brand in de rietgedekte woning aan de Singel werd door overburen ontdekt rond drie uur in de nacht.

De brandweer rukte met groot materieel uit en schaalde op naar grote brand. Drie blusvoertuigen, een waterwagen en een hoogwerker stonden paraat. Ook een meetploeg en een verzorgingsunit (waar brandweerlieden kunnen rusten als het blussen lang duurt) waren opgeroepen. 'De Brandhoeve'

Op het moment dat de brandweer arriveerde stond het huis al volledig in brand en bleek niet meer te redden. Het huis, met de naam 'De Brandhoeve', stamt volgens het kadaster uit 1847. Volgens de brandweer verkeerde de boerderij al in onbewoonbare staat en wilde de eigenaar deze gaan verbouwen. Er was dan ook niemand aanwezig toen de brand uitbrak en er raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de brand is tot dusver niets bekend.

Foto: Gabor Heeres / SQ Vision

