Meer dan 100 jaar oude woonboerderij verwoest: 'Dit was ons stamhuis'

Een oude woonboerderij in Teeffelen is in de nacht van woensdag op donderdag compleet verwoest door een felle brand. De brand in de boerderij met rieten dak aan de Singel werd door overburen ontdekt rond drie uur in de nacht. De oud-bewoners zijn geschokt en verdrietig: 'Dit was ons stamhuis.'

In de wijde omgeving liggen stukken verbrand riet op de grond en in tuinen. Bij aankomst in de straat heerst nog een sterke brandlucht. Wie dichterbij de woonboerderij komt, ziet dat er nauwelijks meer iets over is van het meer dan een eeuw oude pand. Enkele muren staan nog deels overeind. Aan een van de muren hangt nog een smeulende klok. Aan de voorzijde van de woning staat nog een zwartgeblakerde piano overeind, omringd door brokstukken van de woning.

Een van de oud-bewoonsters kijkt met tranen in haar ogen naar haar ouderlijk huis. Ze woont niet meer in de woonboerderij maar kwam er nog geregeld voor de pony’s, kippen en katten die er leven: 'Hier zijn we opgegroeid, dit is ons stamhuis. Dus het is verschrikkelijk om het nu zo te zien. Mijn opa is hier in 1905 geboren, we zijn allemaal in dezelfde slaapkamer geboren. Je staat erbij en je kijkt ernaar terwijl de hulpdiensten hard bezig zien. Het is in en in pijnlijk. Dit doet ons heel veel verdriet.' Buurtbewoners leven ook mee met de familie die opgroeide in de woonboerderij. Een van de buren zag de vlammen uit het dak slaan: 'Dit is echt dramatisch voor die mensen, en zo vreselijk zonde van het mooie pand.'

Ondanks de ravage is er ook nog ruimte voor opluchting bij de oud-bewoonster: 'Gelukkig is er niemand gewond en zijn de dieren er goed vanaf gekomen, die hebben de brand allemaal overleefd.'

De brandweer rukte met groot materieel uit en schaalde op naar grote brand. Drie blusvoertuigen, een waterwagen en een hoogwerker stonden paraat. Ook een meetploeg en een verzorgingsunit (waar brandweerlieden kunnen rusten als het blussen lang duurt) waren opgeroepen.

'De Brandhoeve'

Op het moment dat de brandweer arriveerde stond het huis al volledig in brand en bleek niet meer te redden. Het huis, met de naam 'De Brandhoeve', stamt volgens het kadaster uit 1847. In de woonboerderij woonden geen mensen meer, er was dan ook niemand aanwezig toen de brand uitbrak en er raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de brand is tot dusver niets bekend.