Ongeluk op A58 met meerdere voertuigen, snelweg weer vrij

Op de A58 richting Eindhoven is donderdagochtend vroeg bij Moergestel een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen. Daardoor stond er een lange file en kampten weggebruikers met vertraging. Het is onduidelijk of er gewonden zijn gevallen bij het ongeluk.

De linkerrijstrook van de A58 werd afgesloten. "Vanaf knooppunt De Baars sluit je aan in de file en heb je 45 minuten extra reistijd", aldus Rijkswaterstaat. Er werd een omleiding ingesteld richting Den Bosch, via de A65/N65 en de A2. Vanaf acht uur is de weg weer vrijgegeven. Ook op de A59 gebeurde twee ongelukken donderdagochtend. Van Den Bosch richting knooppunt Zonzeel ging de rechterrijstrook dicht. Op het hoogtepunt had het verkeer een half uur vertraging. Ook van Oss naar Den Bosch gebeurde een ongeluk tussen Oss Oost en Nuland. Daar liep de vertraging op tot 25 minuten.