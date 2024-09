Nieuwe kans voor Ihattaren: nu bij RKC en dat is eigenlijk best logisch

Mohammed Ihattaren krijgt toch nog een kans in de Eredivisie. De 22-jarige middenvelder tekent een contract tot het einde van het seizoen bij RKC Waalwijk, zo melden onder andere ESPN en De Telegraaf.

Ihattaren was in zijn tijd bij PSV een supertalent. Uiteindelijk belandde hij op een zijspoor in Eindhoven en werd hij zelfs uit de A-selectie gezet. De linkspoot, die door het overlijden van zijn vader een hele moeilijke periode kende, vertrok vervolgens naar Juventus, dat hem direct verhuurde aan Sampdoria.

Het Italiaanse avontuur werd geen succes, waarna hij op huurbasis naar Ajax vertrok. Ook dit werd geen succes. Vorig seizoen leek het Turkse Samsunspor zijn nieuwe club te worden, maar op het laatste moment ketste de deal af. Slavia Praag durfde het nog wel aan met Ihattaren. Een aantal maanden later kwam ook aan dat huwelijk een eind.

Verrassend?

Einde voetbalcarrière zullen veel mensen hebben gedacht, maar RKC Waalwijk wil de speler toch nog een kans geven. Als de Utrechter door de medische keuring komt, mag hij in Waalwijk laten zien dat hij het voetballen niet is verleerd. Een verrassende move? Wel als je bedenkt dat hij in het seizoen 2021/2022 namens Jong Ajax voor het laatst een competitiewedstrijd speelde.

Maar als er dan toch een club is die het aandurft met spelers met een rugzak, dan is het RKC. Technisch directeur Mohammed Allach zei het vorig jaar tegen ESPN: "Ik ben heel nieuwsgierig en gecharmeerd naar spelers die het verschil kunnen maken. Die lopen ook weleens op het randje. Als ze van de hoofdweg op een zijpad terecht zijn gekomen, willen wij ze weer op de hoofdweg krijgen."

In de huidige selectie is Ihattaren niet de enige speler voor wie RKC de laatste kans is. Juan Familia-Castillo speelde in het verleden bij clubs als Ajax, Chelsea en AZ, maar had vorig seizoen geen club. Allach wilde hem een kans geven. De bekendste RKC-speler met een discutabel imago is Michiel Kramer. De spits werd onlangs nog tijdelijk uit de selectie gezet en zit nu een schorsing uit vanwege een elleboogstoot.

