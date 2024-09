Slachtafval belandt op de A2: 'Van dat roze, vettige spul'

De A2 richting het zuiden was donderdagochtend lange tijd dicht tussen Kerkdriel en Sint-Michielsgestel vanwege schoonmaakwerkzaamheden. "Er ligt slachtafval op de weg, van dat vettige spul. Daardoor is de weg glad", zei een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Rond twaalf uur was de weg weer open.

Hoe het slachtafval op de weg terecht is gekomen, is nog onduidelijk. "Dat onderzoeken we nog", zegt de woordvoerder. Vermoedelijk heeft een vrachtwagen in delen de lading verloren: op verschillende plekken ligt afval. Het afval op de weg werd ontdekt door een agent. Een motorrijder van de politie zou bijna onderuit zijn gegaan op de gladde weg.

Het roze slachtafval zorgt ervoor dat de weg spekglad wordt (foto: Bart Meesters/SQ Vision).

Verkeer vanuit Utrecht richting het zuiden kon donderdag via de parallelrijbaan en moest op het hoogtepunt van de file rekening houden met een uur vertraging.