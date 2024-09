Slachtafval belandt op de weg, A2 nog uren dicht richting het zuiden

De A2 richting het zuiden is donderdagochtend dicht tussen Kerkdriel en Sint-Michielsgestel vanwege schoonmaakwerkzaamheden. "Er ligt slachtafval op de weg, van dat vettige spul. Daardoor is de weg glad", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Hoe het slachtafval daar terecht is gekomen, is nog onduidelijk. "Dat onderzoeken we nog", zegt de woordvoerder.

Verkeer vanuit Utrecht richting het zuiden gaat via de parallelrijbaan en moet rekening houden met een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht de weg rond twaalf uur weer vrij te kunnen geven.