Enige tankslag op Nederlandse bodem bij Son: 'Hell's Highway' onder vuur

20 september 1944. De Duitsers willen de landingszone bij Son vernietigen en bereiden een grote aanval voor met tanks en soldaten. De weg tussen Eindhoven en Uden blijkt heel kwetsbaar.

De tweede aanval volgt een uur later. De geallieerden merken dat ze de druk moeten opvoeren. Bazooka’s, vlammenwerpers: alles werpen ze in de strijd. Britse tanks komen vanuit Eindhoven te hulp.

Tanks vallen aan Dan klinken explosies. Bij Son begint een Duitse aanval, om 06.00 uur, nog in het donker. Vanuit Nederwetten steken fallschirmjäger bij de Hooydonkse watermolen de rivier de Dommel over. De speciale eenheden van Kampfgruppe Walther krijgen ondersteuning van acht Panther-tanks van de 107e Panzerbrigade. Ook bij de buurtschappen Driehoek en richting Bokt en Esp valt de vijand de doorgaande weg naar Son aan.

Na het Duits bombardement van de avond ervoor is de feeststemming omgeslagen in rouw. Maar de Nederlandse troepen moeten door. Mee met de stroom van duizenden trucks en pantserwagens, noordwaarts.

Kort na middernacht trekken de eerste Nederlandse troepen Nederland binnen. Bij Borkel en Schaft gaat de Prinses Irene Brigade de grens over, ook zij moeten noordwaarts. Als ze in Eindhoven komen, zien ze de bomkraters en ruïnes in het stadshart.

Vanwege de zware gevechten dopen de Amerikanen de Corridor om tot Hell's Highway. De tankslag is de enige tijdens de Tweede Wereldoorlog in ons land.

Warzone De hele dag door zijn er tankgevechten in het gebied tussen Son, Nuenen en Nederwetten. Er sneuvelen tientallen soldaten en het gebied verandert in een totale oorlogszone, een 'warzone'. Rokende tankwrakken en stukgeschoten pantserwagens blijven achter op de Hooydonkse akkers, in Nuenen en Nederwetten. Maar ook dode soldaten, koeien en geiten liggen op het land. De Duitse commandant verliest deze dag vijf tanks, drie halftracks en veel paratroopers.

Soldaten van 101 Airborne Division zoeken ook met een patrouille de vijand op. ‘Search and destroy’ is de opdracht, in plaats van een aanval afwachten. Ze springen op Britse tanks en rijden richting Nuenen. Daar lopen ze in een hinderlaag.

De 107e Panzerbrigade en de soldaten trekken zich terug, voorlopig. Ze lopen gevaar in de rug te worden aangevallen door het legerkorps dat onderweg is naar Helmond. Het is een van de twee legerkorpsen aan de flank van Hell’s Highway.

Vanuit België rukken die twee legerkorpsen op, al vanaf de start van Market Garden. Ze beschermen de hoofdmacht op de route Valkenswaard-Grave. Het ene korps richting Turnhout en Tilburg, het andere richting Weert en Helmond. Dat betekent de langverwachte bevrijding voor plaatsen als Veldhoven en Steensel en vandaag Heeze, Leende, Someren en Budel.

Nieuwe linie

Als de linkerflank, de Duitse linie in de Kempen, dreigt in te storten, komt Kampfgruppe Chill ‘to the rescue’. Hij bouwt een nieuwe linie tussen Wintelre en Bladel. Daarmee blokkeren ze een grote geallieerde doorbraak naar Tilburg.

In Son zijn er weer luchtlandingen. Met nieuwe voorraden, wapens en manschappen. Ze landen met gliders op de Sonse Heide, net als gisteren.

Noordwaarts, slagen de Amerikanen van de 82 Airborne Divisie er in de brug over de Waal bij Nijmegen in handen te krijgen en over te steken. Het is een belangrijke stap die hoop geeft. Maar de versterkingen moeten opschieten. Want de situatie bij Arnhem wordt kritieker. In Brabant groeit de dreiging.