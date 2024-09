RKC-supporters erg blij met komst Ihattaren: 'Hij heeft zoveel talent'

De komst van Mohamed Ihattaren naar RKC Waalwijk mag bijzonder genoemd te worden. De vaste supporters die dagelijks bij de training staan, zijn erg blij met de 22-jarige middenvelder. "Een speler met een krasje, die hebben we in het verleden al heel veel gehad. Achteraf is dat vaak goed uitgevallen", aldus Jan Netten uit Waalwijk.

Jan is supporter in hart en nieren. In de loop der jaren heeft hij menig speler zien komen en gaan. "Veel voetballers kiezen voor de warme cultuur van RKC Waalwijk. Er zit heel weinig druk op in vergelijking met andere clubs. Afgelopen zondag was dat een ander verhaal, toen we met 3-0 verloren van Willem II."

Jan Netten denkt dat Mohamed Ihattaren bij RKC Waalwijk past. (Foto: Leon Voskamp)

"Die jongen wil zijn carrière weer opbouwen."

Kees Honcoop uit Waalwijk is tevreden met de transfervrije komst van de Utrechter. "Die jongen wil zijn carrière weer opbouwen, dat kan bij RKC Waalwijk. We hebben altijd spelers met een krasje, zo zijn we zelf als supporters ook", zegt hij lachend. "Of hij slaagt, ligt wel aan hemzelf en of hij het ook echt wil."

Kees Honcoop, supporter van RKC Waalwijk. (Foto: Leon Voskamp)

Als Ihattaren fit is, moet het voor hem geen probleem zijn om te spelen, denkt Kees. "Bij ons voetballen middelmatige spelers, Ihattaren heeft zoveel talent. Wel opvallend dat RKC Waalwijk eerst aangaf de selectie rond te hebben, want ze hebben goede spelers laten lopen. Nu lukt dit wel, hopelijk helpt het ons om te stijgen op de ranglijst. We willen natuurlijk wel graag in de Eredivisie blijven voetballen."

"RKC betekent heel veel voor me."

Eén van de grootste supporters van RKC Waalwijk is Rosa-lynn van Maurik. Iedere dag komt ze vanuit Sprang-Capelle naar haar favoriete club. "RKC betekent heel veel voor me. Hoe ze ook presteren en op welk niveau ze voetballen, ik steun ze iedere dag. Als echte supporter ben ik blij dat een oud-speler van PSV, Ajax en Juventus naar RKC komt. Ihattaren heeft lang geen wedstrijd gespeeld, maar ik heb er vertrouwen in dat het goedkomt."

Rosa-lynn van Maurik is iedere dag bij de club. (Foto: Leon Voskamp)

"Bij RKC staat de mens centraal."